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В Донецке боевики задержали медсестру украинских военных http://www.segodnya.ua/img/article/7871/92_main.1484130563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/92_tn.1484130563.jpg Донбасс Захваченную женщину уволили за нарушение трудовой дисциплины

В Донецке боевики задержали медсестру украинских военных

Сегодня, 12:27

Захваченную женщину уволили за нарушение трудовой дисциплины

Боевики захватили медсестру. Фото: AFP
Боевики захватили медсестру. Фото: AFP

В оккупированном Донецке "полиция" задержала медсестру воинской части 3057. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, медсестра не пришла на работу, а принятые меры по розыску данного лица результата не дали.

"8 января года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в Донецке, о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР". Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не было", – говорится в сообщении военных.

Также в ведомстве отметили, что по данному случаю в воинской части проведено служебное расследование.

"Гражданка освобождена от должности в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", – резюмировали военные.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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