В Донецке боевики задержали медсестру украинских военных

В оккупированном Донецке "полиция" задержала медсестру воинской части 3057. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, медсестра не пришла на работу, а принятые меры по розыску данного лица результата не дали.

"8 января года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в Донецке, о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР". Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не было", – говорится в сообщении военных.

Также в ведомстве отметили, что по данному случаю в воинской части проведено служебное расследование.

"Гражданка освобождена от должности в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", – резюмировали военные.