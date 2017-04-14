В Донецке началась паника из-за учений боевиков

Сегодня, 13:40

Мирные жители боятся, что их заставят участвовать в боевых действиях

&quot;Учения&quot; боевиков вызвали панику. Фото: AFP
"Учения" боевиков вызвали панику. Фото: AFP

В Донецке мирные жители в панике: после "мобилизационных сборов" 6 апреля, когда мужчин-сотрудников бюджетных учреждений объявили "резервом вооруженных сил  т.н. "ДНР", их планируют отправить на "учения" сроком в 21 день.

"Моему другу-бюджетнику сказали, что будут забирать всех "резервистов" на какие-то учения на 21 день. Сообщили на работе всем официально, – поделилась в соцсетях дончанка Марина. – Страшно, что после этих учений всех могут отправить на передовую".

Жители Куйбышевского района также подтвердили, что в одном из госучреждений "резервистов" уже поставили в известность, что после Пасхи состоится поездка на трехнедельные учения.

"Никто не хочет добровольно идти воевать, так они загоняют туда людей, угрожая или с работы выгнать, или в подвал посадить", – рассказала жительница Донецка Татьяна.

По ее словам, потенциальные "военные" уже пишут заявления на отпуск и покупают в медучреждениях больничные листы.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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