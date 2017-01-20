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В Донецке начался мощный бой http://www.segodnya.ua/img/article/7902/32_main.1484922648.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/32_tn.1484922648.jpg Донбасс Оккупированный город сотрясают залпы тяжелой артиллерии и взрывы

В Донецке начался мощный бой

Сегодня, 16:28

Оккупированный город сотрясают залпы тяжелой артиллерии и взрывы

В Донецке идет бой. Фото: AFP
В Донецке идет бой. Фото: AFP

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться неспокойная обстановка. Как рассказывают жители Донецка, в эти самые минуты в городе слышна активная работа тяжелых артиллерийских орудий, взрывы снарядов и стрельба из крупнокалиберных пулеметов.

"Где-то минут 20 назад резко активизировалась артиллерия боевиков, – рассказывает житель Киевского района Илья. – Слышно частые и сильные залпы, не прекращаются пулеметные очереди. Бой идет на севере – в районе Ясиноватской развязки и Авдеевской промзоны".

Вместе с тем, жители удаленной части города также рассказывают, что и к ним доносятся звуки мощного боя.

"В Ворошиловском районе при работающем телевизоре слышны залпы, – рассказывает дончанка Екатерина. – Сначала я думала, что показалось, но потом залпы повторились – даже пол подрагивает. Довольно высокая частота залпов, давненько такого не было".

Напомним, за минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.
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Авторы:

Виктор Головачев, Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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