В Донецке начался мощный бой
Оккупированный город сотрясают залпы тяжелой артиллерии и взрывы
В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться неспокойная обстановка. Как рассказывают жители Донецка, в эти самые минуты в городе слышна активная работа тяжелых артиллерийских орудий, взрывы снарядов и стрельба из крупнокалиберных пулеметов.
"Где-то минут 20 назад резко активизировалась артиллерия боевиков, – рассказывает житель Киевского района Илья. – Слышно частые и сильные залпы, не прекращаются пулеметные очереди. Бой идет на севере – в районе Ясиноватской развязки и Авдеевской промзоны".
Вместе с тем, жители удаленной части города также рассказывают, что и к ним доносятся звуки мощного боя.
"В Ворошиловском районе при работающем телевизоре слышны залпы, – рассказывает дончанка Екатерина. – Сначала я думала, что показалось, но потом залпы повторились – даже пол подрагивает. Довольно высокая частота залпов, давненько такого не было".
Напомним, за минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.
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