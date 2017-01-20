В Донецке начался мощный бой

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться неспокойная обстановка. Как рассказывают жители Донецка, в эти самые минуты в городе слышна активная работа тяжелых артиллерийских орудий, взрывы снарядов и стрельба из крупнокалиберных пулеметов.

"Где-то минут 20 назад резко активизировалась артиллерия боевиков, – рассказывает житель Киевского района Илья. – Слышно частые и сильные залпы, не прекращаются пулеметные очереди. Бой идет на севере – в районе Ясиноватской развязки и Авдеевской промзоны".

Вместе с тем, жители удаленной части города также рассказывают, что и к ним доносятся звуки мощного боя.

"В Ворошиловском районе при работающем телевизоре слышны залпы, – рассказывает дончанка Екатерина. – Сначала я думала, что показалось, но потом залпы повторились – даже пол подрагивает. Довольно высокая частота залпов, давненько такого не было".

Напомним, за минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.