В Донецке Новый год встречали по киевскому времени

Салюты и фейерверки до сих пор еще пугают людей

Новый год в Донецке встретили относительно тихо – обошлось без обстрелов и провокаций, тишину новогодней ночи нарушили редкие салюты и фейерверки во дворах.

"В новогоднюю ночь анонсировали праздник на площади Ленина. Людей вроде как пришло много, но праздник оказался выступлением народной самодеятельности. Обещанный салют длился от силы пару минут и был, мягко говоря, не очень эффектным – ощущение, как будто купили петарды в магазины и постреляли. Люди, конечно, до сих пор не могут нормально реагировать на громкие звуки – сначала пугаются, потом уже облегченно выдыхают, мол, слава богу, не обстрел", – рассказал житель центрального, Ворошиловского, района Донецка Евгений Кошелев.

Интересно, что дончане встречали Новый год и в полночь по донецкому времени, и в полночь по киевскому (в Донецке был час ночи) – на улицах были слышны фейерверки, музыка и радостные крики.

"У нас во дворе ровно в час ночи кто-то пустил фейерверки и крикнул "Слава Украине!" Мы бросились к окну, но никого уже не увидели. Жаль, конечно, мы очень хотели бы пригласить этих людей к нам в гости", – сокрушенно поведала жительница Куйбышевского района Нина Шинкаренко.