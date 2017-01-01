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В Донецке Новый год встречали по киевскому времени http://www.segodnya.ua/img/article/7850/52_main.1483268157.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/52_tn.1483268157.jpg Донбасс Салюты и фейерверки до сих пор еще пугают людей

В Донецке Новый год встречали по киевскому времени

Сегодня, 12:49

Салюты и фейерверки до сих пор еще пугают людей

Донецк. Фото: Соцсети
Донецк. Фото: Соцсети

Новый год в Донецке встретили относительно тихо – обошлось без обстрелов и провокаций, тишину новогодней ночи нарушили редкие салюты и фейерверки во дворах.

"В новогоднюю ночь анонсировали праздник на площади Ленина. Людей вроде как пришло много, но праздник оказался выступлением народной самодеятельности. Обещанный салют длился от силы пару минут и был, мягко говоря, не очень эффектным – ощущение, как будто купили петарды в магазины и постреляли. Люди, конечно, до сих пор не могут нормально реагировать на громкие звуки – сначала пугаются, потом уже облегченно выдыхают, мол, слава богу, не обстрел", – рассказал житель центрального, Ворошиловского, района Донецка Евгений Кошелев.

Интересно, что дончане встречали Новый год и в полночь по донецкому времени, и в полночь по киевскому (в Донецке был час ночи) – на улицах были слышны фейерверки, музыка и радостные крики.

"У нас во дворе ровно в час ночи кто-то пустил фейерверки и крикнул "Слава Украине!" Мы бросились к окну, но никого уже не увидели. Жаль, конечно, мы очень хотели бы пригласить этих людей к нам в гости", – сокрушенно поведала жительница Куйбышевского района Нина Шинкаренко.
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Авторы:

Станислав Донец, Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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