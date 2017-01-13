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В Донецке перестала работать мобильная связь http://www.segodnya.ua/img/article/7880/95_main.1484322129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/95_tn.1484322129.jpg Донбасс Горожане опасаются вмешательства боевиков

В Донецке перестала работать мобильная связь

Сегодня, 17:40

Горожане опасаются вмешательства боевиков

В Донецке - проблемы со связью. Фото: inpress.ua
В Донецке - проблемы со связью. Фото: inpress.ua

В оккупированном Донецке перестал работать оператор мобильной связи lifecell, местные жители отмечают, что последние полчаса полностью отсутствует сигнал сети.

"Я ждал важного звонка от родителей, – рассказывает дончанин Виктор. – А сейчас в телефон смотрю – нет сети. В принципе, мы уже давненько привыкли к периодическим перебоям, но чтобы так резко "легла" связь – я не припомню".

Дончане с тревогой думают о том, что резкое отключение мобильного оператора может быть связано с очередными действиями боевиков, и вряд ли мобильная сеть восстановится в ближайшее время.

"У меня банковская карточка привязана к этому телефону, мне родители иногда переводят денег и я через местных "обнальщиков" снимаю деньги с карточки, – рассказывает дончанка Ирина. – А теперь, если не придет на телефон код подтверждения, я останусь без денег. Наверное, опять какую-то "национализацию" удумали и попросту отжимают дорогостоящее оборудование".
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Авторы:

Виктор Головачев, Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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