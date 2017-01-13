В Донецке перестала работать мобильная связь

В оккупированном Донецке перестал работать оператор мобильной связи lifecell, местные жители отмечают, что последние полчаса полностью отсутствует сигнал сети.

"Я ждал важного звонка от родителей, – рассказывает дончанин Виктор. – А сейчас в телефон смотрю – нет сети. В принципе, мы уже давненько привыкли к периодическим перебоям, но чтобы так резко "легла" связь – я не припомню".

Дончане с тревогой думают о том, что резкое отключение мобильного оператора может быть связано с очередными действиями боевиков, и вряд ли мобильная сеть восстановится в ближайшее время.

"У меня банковская карточка привязана к этому телефону, мне родители иногда переводят денег и я через местных "обнальщиков" снимаю деньги с карточки, – рассказывает дончанка Ирина. – А теперь, если не придет на телефон код подтверждения, я останусь без денег. Наверное, опять какую-то "национализацию" удумали и попросту отжимают дорогостоящее оборудование".