В Донецке под обстрел попала одна из центральных площадей города (видео)

Сегодня, 01:39

Под огнем оказалось около десятка многоэтажек


В Донецке под обстрел попала Шахтерская площадь, которая расположена в центральной части города.
Как сообщают очевидцы, под обстрел попали жилые дома расположенные на улице Артема и по Киевскому проспекту. "Сначала были слышны пуски, и сразу же через несколько секунд падения", – отмечают в соцсетях жители города.

Кроме того, по данным дончан, всего под обстрел попало около десятка домов по Киевскому проспекту. Большинство снарядов взорвались во дворах. В некоторых многоэтажках выбиты окна. Также пострадало множество автомобилей, припаркованных во дворах.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, вчера вечером в Донецке под обстрел попал рынок в районе железнодорожного вокзала.
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Автор:

Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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