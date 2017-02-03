В Донецке под обстрел попала одна из центральных площадей города (видео)
Под огнем оказалось около десятка многоэтажек
В Донецке под обстрел попала Шахтерская площадь, которая расположена в центральной части города.
Как сообщают очевидцы, под обстрел попали жилые дома расположенные на улице Артема и по Киевскому проспекту. "Сначала были слышны пуски, и сразу же через несколько секунд падения", – отмечают в соцсетях жители города.
Кроме того, по данным дончан, всего под обстрел попало около десятка домов по Киевскому проспекту. Большинство снарядов взорвались во дворах. В некоторых многоэтажках выбиты окна. Также пострадало множество автомобилей, припаркованных во дворах.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, вчера вечером в Донецке под обстрел попал рынок в районе железнодорожного вокзала.
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