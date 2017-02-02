В Донецке прогремел сильнейший взрыв, который вызвал панику

Сегодня, 21:44

Взрывную волну ощутила и соседняя Макеевка

В Донецке прогремел сильнейший взрыв, фото ZN.ua (иллюстрация)
В Донецке прогремел сильнейший взрыв, фото ZN.ua (иллюстрация)

В Донецке около получаса назад прогремел мощный взрыв, который был слышен во всех районах города.

"Сначала была яркая оранжевая вспышка за окном, затем через несколько секунд мощнейший взрыв. Трухануло так, что на балконе аж дверь сама открылась. Я до сих пор не могу в себя прийти, сердце колотиться сильно, – говорит дончанка Лариса. – Я такого очень давно не помню, наверное, что-то похожее было только летом-осенью 2014-го. И вот сейчас снова. Хоть из города снова убегай".

Как сообщают местные жители, взрывная волну люди ощутили во всех районах города. "Взрыв был такой силы, что мне показалось, будто взорвался газ. Дом покачнулся, мы выскочили в прихожую, подальше от окон. Спать боимся, одеты, собрали документы и сумки на всякий случай", – говорит жительница Ворошиловского района Татьяна.

"У меня в спальне в межкомнатной двери даже стекло вылетело", – добавляет в соцсетях еще один житель Донецка.
Также, как сообщают жители Макеевки, мощная ударная волна была ощутима и в их городе. "Скорее всего, где-то между Донецком и нашей Макеевкой что-то взорвалось", – предполагает местный житель.

Напомним, на Донбассе сохраняется крайне напряженная обстановка. В результате боев двое украинских военных погибли, еще 20 защитников получили ранения и травмы.
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Авторы:

Дмитрий Сопкин , Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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