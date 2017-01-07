В Донецке прогремел взрыв на детской площадке

В Куйбышевском районе в руках у боевика взорвалась граната

Жители Донецка сообщили о взрыве, который прозвучал минувшим вечером в Куйбышевском районе.

"На детской площадке возле дома №75 по Панфилова бахнуло. Звук был очень громкий, сработала сигнализация на машинах", – поделилась в соцсетях дончанка Алина Белая. Жители соседнего Кировского района сообщили, что и у них был слышен звук взрыва.

"У человека в руках взорвалась граната, как сказали "полицейские"", – добавил житель Донецка Влад Ермаков.

Некоторые дончане отметили, что видели фрагменты разорванного взрывом человеческого тела.

"Мы с ребятами шли, видим, мужчина лежит на лавке, Подошли к нему, а там такое…", – рассказал очевидец Богдан Ховрак.





