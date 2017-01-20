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В Донецке учителей украинского отправили на переобучение http://www.segodnya.ua/img/article/7897/12_main.1484817958.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/12_tn.1484817958.jpg Донбасс Через год они станут преподавать русский язык и литературу

В Донецке учителей украинского отправили на переобучение

Сегодня, 02:17

Через год они станут преподавать русский язык и литературу

В Донецке избавляются от украинского языка. Фото: migrant.org.ua
В Донецке избавляются от украинского языка. Фото: migrant.org.ua

На оккупированных территориях Донбасса боевики т.н. "ДНР" искореняют все что связано с Украиной. Так, учителя украинского языка и литературы проходят переподготовку и получают образование по русскому языку и литературе.

"В этом году в дополнительное образование по русскому языку и литературе получат 240 преподавателей украинского языка, – заявили в т.н. "министерстве образования и науки ДНР". Переподготовка учителей длится почти год.

Напомним, что преподавание украинского языка и литературы в донецких школах свелось до одного академического часа (45 минут) в две недели. За счет уменьшения количества часов изучения украинского увеличилось число уроков русского языка и литературы.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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