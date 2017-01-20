В Донецке учителей украинского отправили на переобучение
Через год они станут преподавать русский язык и литературу
На оккупированных территориях Донбасса боевики т.н. "ДНР" искореняют все что связано с Украиной. Так, учителя украинского языка и литературы проходят переподготовку и получают образование по русскому языку и литературе.
"В этом году в дополнительное образование по русскому языку и литературе получат 240 преподавателей украинского языка, – заявили в т.н. "министерстве образования и науки ДНР". Переподготовка учителей длится почти год.
Напомним, что преподавание украинского языка и литературы в донецких школах свелось до одного академического часа (45 минут) в две недели. За счет уменьшения количества часов изучения украинского увеличилось число уроков русского языка и литературы.
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