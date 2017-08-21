В Донецкой области пьяный водитель сбил столб и пешехода

Сегодня, 12:31

В салоне авто нарушителя также находились дети

Водитель был пьян. Фото: полиция
Водитель был пьян. Фото: полиция

В Донецкой области пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Как рассказали в местной полиции, авария произошла 20 августа в пос. Катериновка.

"34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105" в состоянии опьянения не справился с управлением, совершил наезд на 75-летнего пешехода, сбил электроопору, проехал 130 метров, разбил забор и врезался в частный дом. Пешеход получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", – рассказали правоохранители.

Водитель и четыре пассажира авто – две женщины и два несовершеннолетних ребенка, не пострадали. При этом в крови водителя обнаружили 1,14 промилле алкоголя. 

Напомним, в Одессе автомобиль насмерть сбил военного.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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