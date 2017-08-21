В Донецкой области ребенок стал жертвой мясорубки
Двухлетний малыш сунул руку в работающий электроприбор
В Донецкой области маленький ребенок стал жертвой бытовой техники. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел 20 августа в Доброполье.
"Двухлетний ребенок случайно засунул руку в работающую электромясорубку. Спасатели с помощью углошлифовальной машины вырезали дюралевую часть корпуса электромясорубки, вынули шнек, тем самым деблокировав руку ребенка из горловины мясорубки", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, в Харькове ребенок проткнул себя ножом.
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