В Донецкой области ребенок стал жертвой мясорубки

Сегодня, 10:13

Двухлетний малыш сунул руку в работающий электроприбор

Ребенок сунул руку в мясорубку. Фото: ГСЧС
Ребенок сунул руку в мясорубку. Фото: ГСЧС

В Донецкой области маленький ребенок стал жертвой бытовой техники. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 августа в Доброполье.

"Двухлетний ребенок случайно засунул руку в работающую электромясорубку. Спасатели с помощью углошлифовальной машины вырезали дюралевую часть корпуса электромясорубки, вынули шнек, тем самым деблокировав руку ребенка из горловины мясорубки", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Харькове ребенок проткнул себя ножом.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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