В Донецкой области ребенок стал жертвой мясорубки

В Донецкой области маленький ребенок стал жертвой бытовой техники. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 августа в Доброполье.

"Двухлетний ребенок случайно засунул руку в работающую электромясорубку. Спасатели с помощью углошлифовальной машины вырезали дюралевую часть корпуса электромясорубки, вынули шнек, тем самым деблокировав руку ребенка из горловины мясорубки", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Харькове ребенок проткнул себя ножом.