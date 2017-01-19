В Германии задержали сына мэра Лисичанска – СМИ

На территории Германии задержали и экстрадировали в Украину жителя Лисичанска, который был объявлен в розыск за совершение ряда уголовных преступлений. Об этом сообщает управление Интерпола в Луганской области.

По данным ведомства, в августе 2016 у лисичанского кафе-бара "Бардак" двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили 33-летнего горожанина, затолкали его в багажник автомобиля "Mercedes-Benz S350 TDI" и уехали с места происшествия. Однако, похитителей остановили патрульные полицейские. По факту инцидента было начато досудебное расследование по статьям "незаконное лишение свободы" и "хулиганство".

"Гражданин Ш. уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем прокуратурой Луганской области он был объявлен в розыск. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – пояснили в Интерполе.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что речь идет о Сергее Шилине – сыне действующего мэра Лисичанска.





