В Киеве названы номинанты фотоконкурса "Благотворительность в объективе"

На конкурсе были представлены в том числе и работы, посвященные детям, которые пострадали на Донбассе

В Киеве объявили номинантов фотоконкурса "Благотворительность в объективе". Целью фотоконкурса было привлечение внимания общественности к страданиям детей на войне. За главные призы боролись сотни фотографов из шести стран.

Из полтысячи претендентов организаторы выбрали 50 лучших работ. "Благотворительность в объективе" – седьмая ежегодная выставка о помощи детям.

Наша цель – собрать в конце каждого года истории благотворительности, яркие истории, которые запечатлены в фотографиях и донести эти истории украинцам для того, чтобы видели, кто и как кому помогает.

Внимание фотографов привлекли мальчики и девочки с особыми потребностями, жизненные истории которых – в их взглядах и эмоциях", – рассказала директор Украинского форума благотворителей Анна Гулевская-Черныш.

По ее словам, много детей пережили травму, "и эту травму нужно помочь пережить".

"Многие благотворительные организации, в том числе и Штаб Рината Ахметова, помогают пережить детям вот эту травму войны", – отметила директор.

Представлена на конкурсе и актуальная для украинцев тема – военные действия на Донбассе. Пострадавшие дети – главные герои на фото у переселенца из Донецка Данилы Павлова.

Фотограф запечатлел, как пострадавшие ребята проходили реабилитацию благодаря программе Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Эта работа победила в номинации "Забытые войной".

Штаб стал партнером фотоконкурса и учредил специальный приз в номинации: "Дети, раненые войной".

"Дети всегда были в фокусе благотворительности Рината Ахметова. Когда на Донбасс пришла война, Ринат Ахметов принял решение помогать старикам, инвалидам, детям, Программы помощи маленьким землякам стали большой и важной частью работы его гуманитарного штаба. Война – это самое страшное, что может произойти с детьми, и будет большой трагедией, если она останется им в наследие. Дети и война – несовместимые понятия. Поэтому в штабе решили принять участие в конкурсе, и еще раз обратить внимание на эту проблему", – рассказала координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

В номаниции от Штаба Ахметова победила Нина Грушецкая. Ее фото "Дитина?" рассказывает о мальчике из Луганской области.

"Я думаю, что важно участвовать в таких конкурсах, потому что кто-то увидит, кто-то почувствует то, что чувствую я или они. Возможно, кто-то захочет помочь", – отметила Грушецкая.

О важности конкурса говорили и участники, и организаторы. Они надеются, что после таких мероприятий желающих помочь станет больше.