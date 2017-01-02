В Киеве простились с "Козаком", над телом которого надругались боевики

В Киеве попрощались с Леонидом Проводенко – бойцом с позывным "Козак". Общественное прощание началось в 11:00 в центре Киева, а после этого бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище, передает телеканал "112 Украина".

"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", – рассказали в 72 ОМБР о погибшем бойце.

Напомним, 53-летний боец 12 отдельного мотопехотного батальона Леонид Проводенко погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Его тело боевики похитили, глумились над ним, сняли все это на видео и выложили в сеть.