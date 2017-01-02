Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
В Киеве простились с "Козаком", над телом которого надругались боевики http://www.segodnya.ua/img/article/7851/83_main.1483359391.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/83_tn.1483359391.jpg Донбасс Озверевшие бандиты на Донбассе тащили тело бойца по земле и глумились над ним

В Киеве простились с "Козаком", над телом которого надругались боевики

Сегодня, 14:15

Озверевшие бандиты на Донбассе тащили тело бойца по земле и глумились над ним

Леонид Проводенко. Фото: Facebook
Леонид Проводенко. Фото: Facebook

В Киеве попрощались с Леонидом Проводенко – бойцом с позывным "Козак". Общественное прощание началось в 11:00 в центре Киева, а после этого бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище, передает телеканал "112 Украина".

"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", – рассказали в 72 ОМБР о погибшем бойце.

Напомним, 53-летний боец 12 отдельного мотопехотного батальона Леонид Проводенко погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Его тело боевики похитили, глумились над ним, сняли все это на видео и выложили в сеть.
Донбасс, похороны, прощание, боевики, козак, военный, боец , Проводенко

Вы сейчас просматриваете новость "В Киеве простились с "Козаком", над телом которого надругались боевики". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко с Маккейном в гостях у украинских бойцов. Фото: Facebook

Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс

Сегодня, 13:50

Глава государства поблагодарил американских высокопоставленных гостей за поддержку украинских военных

Донбасс

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Тука считает, что Кремль готов "сдать" Донбасс

Сегодня, 13:00

Оккупанты своими действиями на Востоке Украины фактически обрекают регион на вымирание, считает чиновник

Донбасс

Фото: AFP

На Донбассе боевики начали охоту на проукраинских жителей

Сегодня, 12:46

В украинской разведке сообщают, что 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей

Политика

Георгий Тука. Фото: 24tv.ua

Тука пояснил, почему Украина может вернуть Донбасс уже в этом году

Сегодня, 12:17

Россия если и отдаст Донбасс Украине, то не своих условиях, которые неприемлемы Киеву, считает чиновник

Донбасс

В ходе пьяной драки погиб боец. Фото: pixabay.com

В Донецкой области убили военного из Херсона

Сегодня, 12:25

Все участники конфликта установлены,  сейчас ведется досудебное расследование

Донбасс

Обстрелы на востоке не прекращаются. Фото: AFP

В Донбассе российским военным угрожает суд Линча – разведка

Сегодня, 12:15

Местное население возмущено поведением и агрессией боевиков 

Донбасс

Обстрелы на востоке не прекращаются. Фото: AFP

Боевики обстреляли украинских военных

Сегодня, 11:56

За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций

Донбасс

Боевики вновь насмешили соцсети. Фото: Твиттер

Соцсети высмеяли "военные" татуировки боевиков

Сегодня, 02:47

Качество исполнения рисунков оставляет желать лучшего

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.