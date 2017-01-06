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В Краматорске дворник обнаружила жуткую находку в куче мусора (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/64_main.1483696657.png http://www.segodnya.ua/img/article/7859/64_tn.1483696657.png Донбасс Бесчеловечный поступок расследуют сотрудники полиции

В Краматорске дворник обнаружила жуткую находку в куче мусора (фото)

Сегодня, 11:55

Бесчеловечный поступок расследуют сотрудники полиции

В Краматорске дворник нашла в мусорном баке мертвого младенца. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел сегодня утром.

"В одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере", – пояснили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия, проводится комплекс первоочередных следственно-оперативных мероприятий.

Напомним, в Харьковской области осудили мать, оставившую близняшек на неделю с отцом-убийцей.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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