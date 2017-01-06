В Краматорске дворник обнаружила жуткую находку в куче мусора (фото)
Бесчеловечный поступок расследуют сотрудники полиции
В Краматорске дворник нашла в мусорном баке мертвого младенца. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел сегодня утром.
"В одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере", – пояснили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия, проводится комплекс первоочередных следственно-оперативных мероприятий.
Напомним, в Харьковской области осудили мать, оставившую близняшек на неделю с отцом-убийцей.
Вы сейчас просматриваете новость "В Краматорске дворник обнаружила жуткую находку в куче мусора (фото)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии