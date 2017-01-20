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В Краматорске пьяный военный устроил ДТП и разборки с полицией http://www.segodnya.ua/img/article/7902/30_main.1484924833.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/30_tn.1484924833.jpg Донбасс Мужчина позвал на помощь товарищей, которые пытались мешать копам

В Краматорске пьяный военный устроил ДТП и разборки с полицией

Сегодня, 17:05

Мужчина позвал на помощь товарищей, которые пытались мешать копам

ДТП устроил военный. Фото: politeka.net
ДТП устроил военный. Фото: politeka.net

В Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием офицера ВСУ. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, мужчина находился за рулем автомобиля "Форд", принадлежащего даме, которая в момент аварии находилась рядом на пассажирском сиденье.

"В автомобиле сработали подушки безопасности, поэтому в ДТП никто не пострадал. На место происшествия сразу прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако мужчина отказался от каких-либо объяснений и предоставления документов. Вместо этого он позвонил своим товарищам, которые быстро приехали и мешали полицейским выполнять свои служебные обязанности, заблокировав доступ к автомобилю", – пояснили в полиции.

Конфликт удалось разрешить только после того, как на место инцидента выехали сотрудники военной службы правопорядка и руководство Краматорского отдела полиции. После этого военный предоставил необходимые документы и прошел медицинский осмотр в наркологическом диспансере, который подтвердил наличие алкоголя в его крови.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли пассажирский автобус.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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