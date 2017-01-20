В Краматорске пьяный военный устроил ДТП и разборки с полицией

В Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием офицера ВСУ. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, мужчина находился за рулем автомобиля "Форд", принадлежащего даме, которая в момент аварии находилась рядом на пассажирском сиденье.

"В автомобиле сработали подушки безопасности, поэтому в ДТП никто не пострадал. На место происшествия сразу прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако мужчина отказался от каких-либо объяснений и предоставления документов. Вместо этого он позвонил своим товарищам, которые быстро приехали и мешали полицейским выполнять свои служебные обязанности, заблокировав доступ к автомобилю", – пояснили в полиции.

Конфликт удалось разрешить только после того, как на место инцидента выехали сотрудники военной службы правопорядка и руководство Краматорского отдела полиции. После этого военный предоставил необходимые документы и прошел медицинский осмотр в наркологическом диспансере, который подтвердил наличие алкоголя в его крови.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли пассажирский автобус.