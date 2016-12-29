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В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети http://www.segodnya.ua/img/article/7842/53_main.1483005544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/53_tn.1483005544.jpg Донбасс Сотрудники полиции вовремя отреагировали и спасли подростка от суицида 

В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети

Сегодня, 11:55

Сотрудники полиции вовремя отреагировали и спасли подростка от суицида 

Фото: vedomosti-ua.com
Фото: vedomosti-ua.com

В сети набирают популярность группы-квесты, в которых подросткам предоставляют определенные задания, за выполнения которых они получают бонусы. Финальным этапов квеста является суицид.

Краматорский школьник принял участие в квесте и оказался за шаг до выполнения последнего задания. Сотрудники Краматорского отдела полиции смогли вовремя остановить его, сообщает издание "Восточный проект".

"Погоня за лайками и количеством просмотров толкает детей на необдуманные поступки. Мы рекомендуем родителям стараться отрывать детей от компьютеров и пытаться их чем-то увлечь. В Краматорске очень много спортивных, художественных и развивающих секций, где кроме полезных навыков, подростки получают живое общение", – сказал начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максымив.

Ранее в Мариуполе покончила жизнь самоубийством 15-летняя школьница, которая также состояла в группе в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания модератора, связанные с травмированием самих себя.

А накануне в Кривом Роге 11-летний мальчик решил повторить опасный прием, который увидел в интернете – облил себя бензином и поджег. Все происходящее на видео снимали его друзья. Ребята рассчитывали, что погасят пламя, когда экстремал прыгнет в реку. Но не успели – и тот получил сильнейшие ожоги.

"У ребенка термическое поражение пламенем 70 процентов поверхности тела. И ожог верхних дыхательных путей, который возник в результате возгорания бензиновой смеси", – сказал Александр Лацинский, заведующий отделением реанимации областной детской клинической больницы.
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