В "ЛНР" подтвердили гибель "главы управления народной милиции" (видео)
В ведомстве самопровозглашенной республики расценили инцидент как теракт
"Народная милиция" так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) подтвердила гибель начальника управления ведомства полковника Олега Анащенко в результате взрыва автомобиля.
Кроме того, в ведомстве самопровозглашенной республики рассматривают инцидент как теракт.
Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погибли два человека.
Взрыв произошел в районе квартала Мирный.
Напомним 27 января стало известно, что бывший главарь так называемой "Луганской народной республики" Валерий Болотов скончался в Подмосковье. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность.
Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора". В августе того же года он сложил полномочия первого главаря так называемой "ЛНР", сославшись на последствия ранения.
Также сообщалось, что 27 января умер так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти боевика называется тромб.
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