В "ЛНР" подтвердили гибель "главы управления народной милиции" (видео)

"Народная милиция" так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) подтвердила гибель начальника управления ведомства полковника Олега Анащенко в результате взрыва автомобиля.

Кроме того, в ведомстве самопровозглашенной республики рассматривают инцидент как теракт.

Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погибли два человека.

Взрыв произошел в районе квартала Мирный.

Напомним 27 января стало известно, что бывший главарь так называемой "Луганской народной республики" Валерий Болотов скончался в Подмосковье. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора". В августе того же года он сложил полномочия первого главаря так называемой "ЛНР", сославшись на последствия ранения.

Также сообщалось, что 27 января умер так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти боевика называется тромб.



