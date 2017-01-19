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В "ЛНР" ввели жесткий таможенный контроль для "ДНРовцев" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/33_main.1484809005.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/33_tn.1484809005.jpg Донбасс Пользователи соцсетей отреагировали на данную новость насмешками

В "ЛНР" ввели жесткий таможенный контроль для "ДНРовцев" (видео)

Сегодня, 08:42

Пользователи соцсетей отреагировали на данную новость насмешками


Боевики так называемой "ЛНР" ввели жесткий таможенный контроль на границе с территорией т.н. "ДНР". Об этом передает "Четвертая власть".

"Люди Плотницкого запретили жителям подконтрольной им территории вывозить в т.н. "ДНР" товары и транспортные средства, минуя пункты таможенного контроля. При этом суровые ограничения были наложены на количество продуктов и товаров, которые можно провозить через "границу" гражданам без уплаты дани боевикам", – передает СМИ.

Так называемый "совет министров ЛНР" в своем постановлении утвердил нормы ввоза продуктов питания. Отныне, без уплаты "пошлины" из Алчевска в Горловку в сутки можно будет провезти не более 3 кг мяса, 3 л молока, 5 л растительного масла, 1 л крепких напитков, 2 л вина и 5 л пива. Алкоголь и сигареты при этом разрешается провозить лишь лицам, достигшим 21 года.

Пользователи соцсетей отреагировали на данную новость насмешками.

"Наконец-то Луганск освободился от донецкого ига! Они воевали, и завоевали свою независимость!" – написал в Facebook журналист Денис Казанский.

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Как сообщалось, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о том, что террористические "ДНР" и "ЛНР" пока не готовы к объединению.
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