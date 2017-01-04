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В Луганске боевик мастерил петарду и остался без лица http://www.segodnya.ua/img/article/7854/69_main.1483519041.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/69_tn.1483519041.jpg Донбасс Пьяный "военнослужащий ЛНР" получил страшные травмы от взрыва

В Луганске боевик мастерил петарду и остался без лица

Сегодня, 10:32

Пьяный "военнослужащий ЛНР" получил страшные травмы от взрыва

Боевики сами себя взрывают. Фото: AFP
Боевики сами себя взрывают. Фото: AFP

В новогодние праздники боевики взрывали сами себя. В Луганске 23-летний местный житель Богатов, который являлся "военнослужащим ЛНР" попал 2 января в больницу со страшным диагнозом: повреждение и потеря глаз, тяжелая контузия, баротравма, акутравма, ранения лица и алкогольное опьянение

"Установлено, что телесные повреждения Богатов получил по неосторожности во время изготовления петарды, в результате чего произошел взрыв и возгорание", – сообщили в так называемой "полиции ЛНР".

Местные жители уже не удивляются подобным происшествиям. "Вояки когда напьются, имеют привычку швырять гранаты из окон или в толпу людей. А этот "молодец" украл порох и решил смастерить петардочку сам", – прокомментировал житель Луганска Александр.
луганск, травма, петарда, боевик

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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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