В Луганской обласни необходимо создавать условия для поселения переселенцев – Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выступает за предоставление служебного жилья в Луганской области для военных и правоохранителей, а также внутренне перемещенных лиц, которые работают над возрождением данного региона. Об этом она заявила в ходе раочей поездки в Луганскую область.

"Необходимо создать условия для социальной адаптации и реинтеграции внутренне перемещенных лиц, в частности путем обеспечения их жильем. Совместно с местными органами власти мы должны найти комплексное решение этого вопроса",- отметила Геращенко.

Также первый вице-спикер украинского парламента вместе с коллегами ознакомился с состоянием восстановления Луганской областной детской клинической больницы, Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой, а также областного музыкально-драматического театра.

В этом контексте Геращенко подчеркнула, что многие тендерные процедуры проводятся через электронную систему публичных закупок ProZorro, что дает возможность сэкономить бюджетные средства.

Она обсудила с главой Луганской областной военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом возможность выделения средств на ремонт дороги, ведущей к областной детской больнице.

Также Геращенко отметила важность восстановления объектов культурной сферы. В частности, она считает, что выделенное для Луганского областного Академического украинского музыкально-драматического театра помещение станет жемчужиной региона. Отреставрированное помещение 1953 года, где раньше был Дом культуры, планируют открыть уже весной 2017 года.

Первый заместитель председателя Верховной Рады пообещала, что вместе с коллегами они высадят сквер возле театра, и это будет их подарок городу.

"По результатам поездки мы с коллегами проанализируем всю полученную информацию, чтобы понять, чем можем помочь местным властям и на какие проблемные сферы следует обратить внимание", – добавила она.

Геращенко также подчеркнула, что приоритеты Украины на Донбассе остаются неизменными.

"Мы настаиваем на первоочередном выполнении пунктов по безопасности и гуманитарного блока Минских договоренностей, в частности выводе войск, установлении контроля над украинско-российской границей и освобождении всех украинцев, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО и в Российской Федерации", – подчеркнула она.

В свою очередь, министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, который также посетил Луганскую область, сообщил, что развитие инфраструктуры и строительство жилья для переселенцев укладывается в общую стратегию правительства по восстановлению мира на востоке Украины, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Как сообщалось, 13 января Геращенко вместе с народным депутатом Марией Ионовой и министром В.Чернишем находились с рабочей поездкой на Луганской области.

Одной из целей визита стал мониторинг эффективности использования средств, выделенных на восстановление региона. В 2016 году на восстановление инфраструктурных объектов Луганской области было выделено 1 млрд грн и почти 3 млрд грн на Донецкую область.