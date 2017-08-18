В Луганской области в жилом доме прогремел взрыв, пострадал подросток

18 Августа 2017, 22:41

Военным реанимобилем парня эвакуировали в лечебное учреждение

Взрыв произошел в жилом доме. Фото: Politeka
Взрыв произошел в жилом доме. Фото: Politeka

В пятницу, 18 августа, в населенном пункте Теплое Луганской области в одном из жилых домов произошел взрыв, в результате которого пострадал подросток, сообщает штаб АТО в Facebook.

"Сегодня, в населенном пункте Теплое, что на Луганской области, в одном из жилых домов по улице Мира, прогремел взрыв. Первой на место происшествия прибыла бригада военных медиков во главе со старшим лейтенантом медицинской службы Олегом Бенца. Выяснилось, что в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадал подросток. Военные медики оказали ему первую медицинскую помощь и остановили кровотечение. Затем военным реанимобилем парня эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Отмечено, что Вооруженные Силы Украины совместно с ГСЧС и Национальной полицией Украины проводят постоянную работу среди гражданского населения по мерам безопасности при обнаружении неизвестных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем авто врезалось в стелу и сгорело.
взрыв, луганск, военные, подросток

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Источник:

"Сегодня"

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