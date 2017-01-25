В Луганской области вспыхнула африканская чума (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:47

В регионе уже вымерло около двух десятков голов. Еще сотню – уничтожили


Вспышку африканской чумы зафиксировали в Луганской области. Зараженную свинину продавали в одном из магазинов в Сватово. Это подтвердила экспертиза Госпотребслужбы. После этого в городе ввели карантин.

Полки, предназначенные для свинины, в этом магазине пустуют уже несколько дней. Ее продажа – под строгим запретом. Вместо свиных ребрышек приходится брать куриные колбаски.

Продавец Олег жалуется: покупателей стало меньше. В то, что зараженную свинину нашли в его магазине – не верит.

"Полки пустые сейчас – ну вот продавали до африканской чумы, а потом перестали возить, сейчас, может, говядину завезут", – сказал Олег, продавец.

В Сватово вспышку зафиксировали в частном хозяйстве. Там умерло четверо животных. Якобы после того, как заводчик купил в этом, фирменном магазине мясо, поел сам, а отходы – отдал поросятам. Но представитель фирмы -производителя, уверяет – продукцию даже не брали на экспертизу.

"Никаких официальных отборов из этой торговой точки, никаких свиных костей и прочих любых других продуктов не осуществлялось. Происхождение кости, которая якобы была куплена в магазине, торговой марки "Наша ряба" – это какой-то миф", – сказал Алексей Тригубов, региональный менеджер торговой марки.

Всего с начала года в Луганской области зафиксировано три случая африканской чумы свиней. Кроме Сватово, в Новоайдаре и Старобельске умерло около десятка животных. Анализы подтвердили – чума. Основные версии ветеринаров – поросят кормили необработанными пищевыми отходами.

"Это и корма, это и, может быть, из дикой фауны занесено, это в том числе не обязательно с военными, может, население, кто-то поехал к кому то в гости, привез банку сала, допустим, которая вывезена из неблагополучной области по африканской чуме", – считает Анжела Селявина, главный специалист Госпродпотребслужбы Украины в Луганской области.

Лекарства – нет. Потому свиней уничтожают. Как вирус попал на территорию Луганской области – уже расследует областная прокуратура.

Людям эта болезнь не грозит, но к эпидемии среди животных может привести. Потому в некоторых районах, где ввели карантин, специальная инспекция будет изымать всех инфицированных свиней.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
прокуратура, африканская чума, мясо, отходы, анализы, экспертиза, луганская область

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