В Мариуполе будут судить торговцев сексом

Сегодня, 17:35

Мужчины вербовали украинок для занятия проституцией

Мужчины предлагали девушкам отправиться на заработки в Грецию. Фото: minval.az
Мужчины предлагали девушкам отправиться на заработки в Грецию. Фото: minval.az

В Донецкой области будут судить двух мужчин, которые вербовали женщин для занятия проституцией за рубежом. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, 24- и 27-летний жители Мариуполя подыскивали молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном положении, с целью отправки в Грецию для сексуальной эксплуатации.

"Так, в августе 2016 года в одном из отелей Мариуполя обвиняемые встретились с местной жительницей 1990 г.р. и предложили ей выехать в Грецию с целью занятия проституцией. Они убеждали женщину в целесообразности и выгодности такого "заработка", гарантировали достойные условия проживания и питания, а также высокую зарплату – около 3000 евро в месяц", – пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчинам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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