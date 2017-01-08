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В Мариуполе подросток пытался удавить себя шнурком в ребцентре http://www.segodnya.ua/img/article/7863/10_main.1483868159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/10_tn.1483868159.jpg Донбасс Спасти жизнь парня помогла реакция воспитателя

В Мариуполе подросток пытался удавить себя шнурком в ребцентре

Сегодня, 11:32

Спасти жизнь парня помогла реакция воспитателя

Парня удалось спасти. Фото: kazanfirst.ru
Парня удалось спасти. Фото: kazanfirst.ru

В детском реабилитационном центре Мариуполя 14-летний подросток пытался совершить суицид. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, о случившемся им сообщил воспитатель: мужчина увидел, что парень накинул на шею шнурок, и поспешил на спасение. Как оказалось позже, подросток снял шнурки со своей обуви.

Пострадавший – житель Киевской области, где он жил вместе с мамой в социальном общежитии. Предварительно установлено, что юноша был направлен в центр реабилитации по заявлению матери. Ребенок прибыл в Мариуполь вчера. В настоящее время парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", – пояснили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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