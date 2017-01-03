В Мариуполе спасли собаку, уплывающую в море на льдине

В Мариуполе составу спасательной аварийно-водолазной службы поступил звонок из колл-центра ГИК о том, что между кафе "Бригантина" и портом, на удалении 30 метров от берега, на льдине находится собачка.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Льдину с животным сносило в сторону судоходного канала.

На место выехала группа СВС-1. Прибыв на место и оценив ситуацию – группа приступила к спасению животного.

Двигаясь пешим ходом по льду, преодолевая промоины на малой спасательной лодке, спасатели сняли собачку с льдины и благополучно доставили ее на берег.