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В Мариуполе спасли собаку, уплывающую в море на льдине http://www.segodnya.ua/img/article/7853/48_main.1483448038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/48_tn.1483448038.jpg Донбасс Льдину с животным сносило в сторону судоходного канала

В Мариуполе спасли собаку, уплывающую в море на льдине

Сегодня, 19:49

Льдину с животным сносило в сторону судоходного канала

Собаку вытянули на берег
Собаку вытянули на берег

В Мариуполе составу спасательной аварийно-водолазной службы поступил звонок из колл-центра ГИК о том, что между кафе "Бригантина" и портом, на удалении 30 метров от берега, на льдине находится собачка.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Льдину с животным сносило в сторону судоходного канала.

На место выехала группа СВС-1. Прибыв на место и оценив ситуацию – группа приступила к спасению животного.

Двигаясь пешим ходом по льду, преодолевая промоины на малой спасательной лодке, спасатели сняли собачку с льдины и благополучно доставили ее на берег.
Мариуполь, собака, спасатели, берег

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Источник:

"Сегодня"

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