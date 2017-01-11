В Мариуполе задержали врача-коллаборанта
Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов
На блокпосту в Мариуполе задержали колаборанта. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.
По его словам, инцидент произошел во вторник, 10 января.
"Установлено, что он проживает в Донецке, работает врачом и является активным пособником незаконных вооруженных формирований", – отметил Мотузяник.
Задержанный был передан следователям.
Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
Вы сейчас просматриваете новость "В Мариуполе задержали врача-коллаборанта". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии