Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
В Мариуполе задержали врача-коллаборанта http://www.segodnya.ua/img/article/7872/15_main.1484133006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/15_tn.1484133006.jpg Донбасс Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов

В Мариуполе задержали врача-коллаборанта

Сегодня, 13:07

Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов

В Мариуполе задержали соратника боевиков. Фото: prisnilos.su
В Мариуполе задержали соратника боевиков. Фото: prisnilos.su

На блокпосту в Мариуполе задержали колаборанта. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 10 января.

"Установлено, что он проживает в Донецке, работает врачом и является активным пособником незаконных вооруженных формирований", – отметил Мотузяник.

Задержанный был передан следователям.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
разведка, полковник, инцидент, передали, потери, задержали
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В Мариуполе задержали врача-коллаборанта". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики захватили медсестру. Фото: AFP

В Донецке боевики задержали медсестру украинских военных

Сегодня, 12:27

Захваченную женщину уволили за нарушение трудовой дисциплины

Донбасс

Боевиков косит инфекция. Фото: AFP

Боевиков косит опасная зооинфекция

Сегодня, 10:20

В рядах противника зафиксирована вспышка туляремии

Донбасс

Военные понесли потери. Фото: AFP

Военные понесли потери: есть погибший

Сегодня, 09:33

Еще несколько бойцов получили ранения

Донбасс

Боевики не смогли сохранить секретность. Фото: Союз "Народная память"

На Донбассе рассекретили новые позиции боевиков

Вчера, 14:28

Противник пытается "окопаться" в Донецкой области

Донбасс

Боевики понесли потери. Фото: AFP

Военные нанесли урон боевикам: у противника есть жертвы

Вчера, 13:55

Украинская разведка рассказала о потерях в рядах сторонников псевдореспублик

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп прокомментировал новости, что у Кремля есть на него компромат

Сегодня, 09:21

Избранный президент США назвал такие заявления политической охотой на ведьм

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.