В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва в Донецке

Взрыв, сотрясший Донецк 4 января, уничтожил иномарку. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

По информации наблюдателей, инцидент произошел на парковке в районе ж/д вокзала.

"На парковке наблюдатели видели черное пятно радиусом 6–7 метров, кусочки металла и пластика, а также верхнюю часть микроавтобуса "Мерседес", которая находилась неподалеку. На металлической ограде вокруг рынка они зафиксировали вмятины и отверстия, а также незначительные повреждения крыши и стен небольшого магазина", – говорится в отчете.

Очевидцы рассказали наблюдателям о том, что микроавтобус был припаркован на обочине дороги рядом с домом.

"Сразу после взрыва водитель микроавтобуса рассказал им, что, открывая боковую пассажирскую дверь, он услышал щелчок. После этого дверь оторвало от автомобиля и его отбросило на землю. О других пострадавших не сообщалось", – отмечено в отчете.