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В ОБСЕ рассказали о критической ситуации в поселках на линии фронта http://www.segodnya.ua/img/article/7905/77_main.1485083798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/77_tn.1485083798.jpg Донбасс В Крутой Балке и Бетманово нет электричества

В ОБСЕ рассказали о критической ситуации в поселках на линии фронта

Сегодня, 13:16

В Крутой Балке и Бетманово нет электричества

ОБСЕ сообщает о критической ситуации в некоторых поселках Донбасса. Фото: из открытых источников
ОБСЕ сообщает о критической ситуации в некоторых поселках Донбасса. Фото: из открытых источников

Ситуация в двух поселках: Крутой Балке и Бетманово (бывш. Красный Партизан) Ясиноватского района Донецкой области очень сложная, заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная – нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть",- сказал журналистам А.Хуг.

По его словам, ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон. "Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии",- подчеркнул А.Хуг.

Оба поселка находятся на линии разграничения, однако Крутая Балка контролируется Вооруженными силами Украины, а Бетманово – незаконными вооруженными формированиями.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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