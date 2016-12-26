В оккупированном Донецке прогремел взрыв
Инцидент произошел в одном из жилых домов
В Кировском районе Донецка прогремел взрыв. Как рассказали местные жители, инцидент произошел вечером 25 декабря в доме по улице Пинтера.
Также очевидцы сообщают, что после взрыва на место прибыли сотрудники так называемой местной "полиции" и карета "скорой".
"Двоих человек ранило. Увезли в больницу", – рассказал один из дончан.
Напомним, боевики перебрасывают бронетехнику и личный состав в район Светлодарской дуги.
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