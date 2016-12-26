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В оккупированном Донецке прогремел взрыв http://www.segodnya.ua/img/article/7830/96_main.1482746161.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/96_tn.1482746161.jpg Донбасс Инцидент произошел в одном из жилых домов

В оккупированном Донецке прогремел взрыв

Сегодня, 11:53

Инцидент произошел в одном из жилых домов

В оккупированном Донецке прогремел взрыв. Фото: AFP
В оккупированном Донецке прогремел взрыв. Фото: AFP

В Кировском районе Донецка прогремел взрыв. Как рассказали местные жители, инцидент произошел вечером 25 декабря в доме по улице Пинтера.

Также очевидцы сообщают, что после взрыва на место прибыли сотрудники так называемой местной "полиции" и карета "скорой".

"Двоих человек ранило. Увезли в больницу", – рассказал один из дончан.

Напомним, боевики перебрасывают бронетехнику и личный состав в район Светлодарской дуги.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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