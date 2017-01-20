В оккупированном Донецке взлетели цены на продукты: старики берут по 200 граммов мяса, а мелкие магазины закрылись

После новогодних праздников жители Донецка так и не дождались снижения цен на продукты. Надежды на то, что продавцы, увеличив цены для предпраздничных закупок, затем вернут их хотя бы на прежнее место, не оправдались. Цены в Донецке растут уверенно и не сбавляя темп. Дончане в шоке: денег не хватает даже на самое необходимое.

Ползарплаты сразу нет

Из-за скачка обменного гривнево-рублевого курса те, у кого на руках была гривна, оказались в невыгодном положении. Обмен в Донецке проходит по вовсе не банковскому курсу 1:2, зато на подконтрольных территориях он гораздо выше. Жители оккупированных городов Донбасса считают, что, играя с курсом валют, особо ушлые дельцы зарабатывают миллионы. Остальным гражданам приходится молчать и пересчитывать копейки, пытаясь купить на них необходимые продукты и вещи.

"Экономим на всем, чем можно, не покупаем деликатесы и дорогостоящие продукты, но деньги все равно как вода утекают сквозь пальцы, – говорит дончанин Семен Гладков. – Остались неизмененными цены на хлеб – от 12 до 18 рублей (5,6-8,4 по курсу НБУ), и, пожалуй, все. Вчера ходил на рынок, покупал по списку продукты и писал рядом цены: яйца – 60 рублей за десяток (28 грн), пакет молока – 44 рубля за литр (20,5 грн), куриное филе – 220 рублей за кило (102,5 грн), дорого, поэтому взял куриные бедрышки за 165 рублей (76,9 грн), пакет риса – 60 рублей (28 грн). Консервы не брал, дорого – больше 100 рублей (46,6 грн) за банку недорогих сардин отдавать не хочу. По килограмму купил морковки и лука – всего, в общем, вышло около 700 рублей (326 грн). Пакет продуктами и наполовину не заполнен, а хорошей части зарплаты уже нет".

Фото: Соцсети

Дончанин рассказал, что старики в шахтерской столице уже не в состоянии купить себе нормально поесть. "Берут грамм 200 самого дешевого мяса, а чаще всего – куриные лапы по 50 рублей кило (23 грн). Из них можно какой-никакой суп сварить. Но обычно питаются дешевой рыбой – хеком, минтаем. Только она заморожена настолько, что при оттаивании легчает сразу на полкило. А старики платят за лед", – возмущен Гладков.

Товары втридорога

Жители Донецка, получающие украинскую зарплату на банковские карты, рассказали, что обналичивание денег происходит по курсу 2:1, как было в 2015-2016 годах. "Только тогда за обналиченные рубли можно было что-то покупать и как-то жить. А сейчас с этими ценами зарплаты не хватает ни на что, даже на оплату коммунальных услуг, – говорит жительница Донецка Наталья Якимова. – Мои 5500 гривен зарплаты – это 11 тысяч рублей в Донецке. Вроде бы цифра немаленькая, здесь люди получают в месяц и 5 тысяч рублей, и 3 тысячи. Но поход в магазин мы уже сравниваем с черной дырой, куда утекают деньги. Можно посмотреть просто по мясу: свинина – от 260 до 300 рублей за кило (120-140 грн), говядина – за 300 рублей (140 грн) уже, телятина по 250 (116 грн). Накормить семью ой как непросто! Зато в обменниках на мирной территории курс рубля-гривни на 15% выше. Раньше мы старались гривны придерживать и по необходимости уже тут обменивать по чуть-чуть, а теперь, наверное, отцу придется еще в Мариуполе покупать рубли и привозить их мне".

Дончане отмечают, что люди при каждом удобном случае стараются совершить покупки в не оккупированных городах, чем приобретать товары втридорога у местных спекулянтов.

Фото: Соцсети

"Покупать что-то в Донецке крайне невыгодно. Даже ярые сторонники "ДНР" не упускают возможности закупиться в Украине. Вот, к примеру, мои соседи и на "референдумы" всякие ходили, и на митинги. А на днях хвастались, что курточку дочке на Новый год подарили… Купили выгодно в Мариуполе, ибо у нас такая же стоит в два раза дороже, – рассказывает дончанин Виталий Каримов. – Как на блокпосту в очереди стоишь, смотришь на машины в сторону Донецка – все стоят груженые, аж днищем по асфальту трутся. По несколько человек в машине, и все с собой везут что-то – кто продукты, кто вещи налегке никто не возвращается в Донецк. К сожалению, из-за этих валютных колебаний возрастают в цене и украинские продукты. К примеру, я в магазине украинский сок покупал за 82 рубля (38 грн), а теперь он стоит 90 рублей (42 грн), сигареты на 7 рублей (3,25 грн) подорожали и так по мелочи все украинские товары хоть на 5 рублей выросли. А продавцы плечами пожимают, говорят, что закупка в гривне".

Невыгодная торговля

Мелкие продуктовые магазины, которые буквально расплодились на каждом углу Донецка за два с половиной года оккупации, вынуждены закрываться из-за отсутствия покупателей. "У нас в Калининском районе на первых этажах "хрущевок" в радиусе 200 метров работали четыре магазина с небольшим ассортиментом. По три продавца стояло за прилавком зачем-то, а хозяева все вывески переделывали покрупнее да поярче. И что? Два магазина уже закрыты почти месяц – думаю, не откроются уже, – делится пенсионер Леонид Зарецкий. – Остальные на ладан дышат. Люди к ним не ходят – цены выше, чем на рынке, далековато, да и просроченное нам там часто попадалось. Кстати, Донецк, можно сказать, завален просроченными продуктами – я слышал десятки жалоб знакомых и соседей. И в маленьких магазинах, и на рынках есть, причем просрочка может и год, и два составлять".

По словам дончан, чаще всего негодной к употреблению оказывается привезенная из России молочная продукция, консервы, которые часто стоят на прилавках в уже вздувшихся или в поврежденных банках, замороженные продукты с давно истекшим сроком годности. "Такое сплошь и рядом, теперь в магазинах все читают состав и сроки годности на продуктах, а не просто кладут их в корзинку. Очень обидно отдавать сумасшедшие деньги за продукты, да еще и травиться ими", – говорит дончанка Лианна Говорова.

Фото: Соцсети

Жадные таможенники и сытые главари

Мелкие предприниматели Донецка заявляют о том, что вынуждены поднимать цены на свои товары из-за проблем с доставкой. "Везде таможни и жадные таможенники. Четких правил провоза товаров через границу из России нет, все зависит от таможенников и пограничников. Могут пропустить грузовик, могут отправить на пару дней на тщательный досмотр. Постоянно выкачивают из нас деньги. И сумму розданных взяток мы закладываем в цену товара. Так что все претензии по поводу высоких цен туда, на границу ", – поделился донецкий бизнесмен Анатолий.

В Донецк везут любые товары откуда только можно. Но при пересечении границы города они волшебным образом становятся в 2-3 раза дороже, чем на подконтрольных территориях.

"Если сравнить супермаркеты в Донецке или в том же Мариуполе разница очень бросается в глаза. На свободной территории все и дешевле, и огромный выбор на любой карман. А в Донецке магазины заставлены одним и тем же, только чтобы полки не казались пустыми. Зато нам по телевизору рассказывают, что в Донецке все дешевле, сытнее и качественнее, чем "в Украине", приводят какие-то графики. Глядя на Пушилина или Захарченко, понятно, что живут они сытнее, чем все остальные граждане. А стоит выехать на окраины Донецка или в села – там народ уже ветром качается. Да что там на окраины – едьте в Макеевку, Дебальцево или какую-нибудь Ждановку, там с продуктами плохо во всех отношениях: и дорого, и некачественно, и не особо хватает", – говорит житель региона Назар Тишковский.