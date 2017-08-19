В оккупированном Луганске мальчикам запретили учиться вместе с девочками

Вчера, 05:12

Обучение в школах будет осуществляться по системе российского "православного педагога-новатора" Владимира Базарного

В школах введут отдельные классы для девочек и мальчиков. Иллюстрация: BambinoStory
В школах введут отдельные классы для девочек и мальчиков. Иллюстрация: BambinoStory

1 сентября луганские общеобразовательные школы №17 и №30 откроют первые классы, обучение в которых будет осуществляться по системе российского "православного педагога-новатора" Владимира Базарного. Об этом сообщает "Эспресо" со ссылкой на новостной сайт боевиков так называемой "ЛНР".

"Мальчикам и девочкам лучше учиться отдельно, потому что тогда девочка воспитывается в образе женщины, матери, а мальчик растет мужчиной", – объясняют педагоги, которые остались работать в подконтрольном российско-террористическим войскам Луганске.

Начиная с 1 сентября, в школе №30 появится класс мальчиков и класс девочек, а в школе №17 – три класса: класс мальчиков, класс девочек и общий класс. Со временем подобную практику планируется распространить на другие школы оккупированного города.

Представители двух школ, в которых будет применена данная система, перед этим посещали московскую школу, где такой формат образования применяется уже много лет.

Владимир Базарный – российский шовинист и имперец, приверженных консервативных методов обучения на основе вероучений РПЦ. Отвергает достижения современной цивилизации, постоянно критикует западную философию.

В начале августа руководитель отдела внешних церковных связей митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), который в свое время учился в Оксфорде, заявил о вреде обучения за рубежом.

Напомним, украинский комикс вызвал истерическую реакцию на российском ТВ.
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