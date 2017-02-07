В районе Авдеевки к электроснабжению подключили еще три села

Сегодня, 19:13

Кроме того, в самой Авдеевке проведены ремонтно-восстановительные работы по 48 адресам

В районе Авдеевки подключены к электроснабжению еще три населенных пункта
В районе Авдеевки подключены к электроснабжению еще три населенных пункта

Три населенных пункта Ясиноватского района Донецкой области (села Каменка, Веселое и Петровское) подключены к электроснабжению. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00 7 февраля в Авдеевке полностью восстановлено электро- и водоснабжение для жителей города. Также подключены 3 населенных пункта Ясиноватского района (с.Каменка, с.Веселое и с.Петровское)", – говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, проведены ремонтно-восстановительные работы (закрытие окон пленкой, перекрытие кровельным материалом крыш) по 48 адресам в Авдеевке.

Напомним, 5 февраля ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки, которая была повреждена в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как известно, по вине боевиков несколько дней не могли быть проведены работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки. Изо дня в день российская сторона СЦКК давала гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем боевики их нарушали.

Так, в субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения к Авдеевке и Донецкой фильтровальной станции.
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"Сегодня"

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