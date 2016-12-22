В рядах боевиков разгорелся межнациональный конфликт

Россияне отказываются служить в соединениях и воинских частях так называемого "2 армейского корпуса" (Луганск), а местное население все чаще уклоняется от мобилизации. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, это заставляет командование противника компенсировать недостаток личного состава за счет иностранцев, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Однако, отмечают разведчики, при совместном несении службы иностранцы пытаются воспользоваться "незнанием языка" для уклонения от выполнения боевых задач и заставляют выполнять тяжелую хозяйственную работу этнических русских и украинцев.

"20 декабря на передовой позиции 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) между военнослужащими произошла стычка на основе национальной неприязни. Русскоязычная часть военнослужащих подразделения разоружила и блокировала выход из помещения группы иностранцев. Командованию полка было направлено обращение о недоверии к задержанным и нежелании проходить с ними совместную службу", – пояснили в разведке.