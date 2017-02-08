В СБУ прокомментировали скандальный пост Парасюка о блокаде Донбасса

Сегодня, 11:25

Правоохранительные органы обещают ознакомиться с заявлением нардепа

Блокада железной дороги в Луганской области. Фото: Facebook
Блокада железной дороги в Луганской области. Фото: Facebook

В Украине уже несколько недель продолжается блокада железнодорожных путей на Донбассе. На днях между активистами и правоохранителями произошла стычка, в результате которой народный депутат Владимир Параюск ударил полицейского. После этого парламентарий на своей странице в соцсети посоветовал участникам блокады в случае, если будут попытки разблокировать пути, применять для защиты оружие.

С заявлением Парасюка в ближайшее время ознакомятся правоохранительные органы, и если в словах нардепа обнаружат состав преступления, будут приняты "соответствующее меры", сообщила "Сегодня" спикер СБУ Елена Гитлянская. 

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Фото: соцсети

"Я еще не знакома с постом. Но мы с ним обязательно ознакомимся. Если парламентарий совершил противоправное действие, соответствующей будет и реакция. Вы не забывайте, что он народный депутат, поэтому придется реагировать Генеральной прокуратуре. Я думаю, что и Генеральная прокуратура, и мы, внимательно ознакомимся с этим постом и, если на то будут законные основания, предпримем предусмотренные законом действия", – сказала  Гитлянская.

К слову, в отношении народного депутата проводить следственные действия имеет право только Генеральная прокуратура. Кроме того, без разрешения Рады арестовать народного депутата правоохранители не могут.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".

В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
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Источник:

"Сегодня"

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