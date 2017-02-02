В сети появилось фото погибших под Авдеевкой украинских бойцов

На фото изображены бойцы, которые пали вследствие атак российских военных и местных боевиков в районе Авдеевки

В сети появилось фото, на котором изображены погибшие за три дня боев под Авдеевкой украинские военные. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Назар Приходько.

"За три дня Украина потеряла 10 бойцов-героев. Здесь 9, а также Сергей Пацула из Николаева, о котором стало известно недавно. Вечная Слава! Пусть увидит мир, как Украина теряет лучших", – написал Приходько.

Напомним, вчера в Киеве на Майдане Независимости прохошло прощание украинцев с погибшими при обороне Авдеевки 29 января военнослужащими. В центре столицы собрались тысячи людей, чтоб проститься с украинскими героями.

Как стало известно сегодня, боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдеевке. Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались 67 обстрелами со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.