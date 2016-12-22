В сети разоблачили постановочные сюжеты боевиков на Донбассе (видео)
На съемках противник выдал сам себя
В сети появилось видео, в очередной раз демонстрирующее постановочность телесюжетов, которые снимают российские пропагандисты. Судя по кадрам, на оккупированной территории готовят материал о трофейном оружии, которое боевики, якобы подбирают, в поле.
Однако, за кадром один из мужчин говорит, что валяющееся оружие вовсе не трофейное.
"Нет! Это же наш автомат", – недоумевает голос за кадром. В ответ слышится смех и требование замолчать. После этого съемки постановочного сюжета продолжились.
"Таким образом "народная милиция" пополнилась еще на один автомат. Спасибо Вооруженным силам Украины", – говорит боевик, демонстративно поднимая из снега "украинский" автомат.
Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.
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