В сети разоблачили постановочные сюжеты боевиков на Донбассе (видео)

На съемках противник выдал сам себя

В сети появилось видео, в очередной раз демонстрирующее постановочность телесюжетов, которые снимают российские пропагандисты. Судя по кадрам, на оккупированной территории готовят материал о трофейном оружии, которое боевики, якобы подбирают, в поле.

Однако, за кадром один из мужчин говорит, что валяющееся оружие вовсе не трофейное.

"Нет! Это же наш автомат", – недоумевает голос за кадром. В ответ слышится смех и требование замолчать. После этого съемки постановочного сюжета продолжились.

"Таким образом "народная милиция" пополнилась еще на один автомат. Спасибо Вооруженным силам Украины", – говорит боевик, демонстративно поднимая из снега "украинский" автомат.

Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.