В шахте на Донбассе произошла смертельная трагедия

В больнице Днепра скончался травмированный на шахте 31-летний мужчина. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, погибший работал горняком очистного забоя одного из участков ПАО "Шахтоуправление" Покровское".

"1 января горняк, находясь на работе, при падении с высоты около 4-х метров ударился головой о металлическую конструкцию. После травмы он доставлен в Покровскую центральную районную больницу, где был прооперирован. Уже 3 января шахтера доставили в больницу им. Мечникова, где он и умер", – пояснили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств смертельного случая.