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В шахте на Донбассе произошла смертельная трагедия http://www.segodnya.ua/img/article/7868/9_main.1484043761.png http://www.segodnya.ua/img/article/7868/9_tn.1484043761.png Донбасс В результате падения мужчина получил тяжелые травмы

В шахте на Донбассе произошла смертельная трагедия

Сегодня, 12:20

В результате падения мужчина получил тяжелые травмы

В шахте погиб мужчина. Фото: grim.ru
В шахте погиб мужчина. Фото: grim.ru

В больнице Днепра скончался травмированный на шахте 31-летний мужчина. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, погибший работал горняком очистного забоя одного из участков ПАО "Шахтоуправление" Покровское".

"1 января горняк, находясь на работе, при падении с высоты около 4-х метров ударился головой о металлическую конструкцию. После травмы он доставлен в Покровскую центральную районную больницу, где был прооперирован. Уже 3 января шахтера доставили в больницу им. Мечникова, где он и умер", – пояснили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств смертельного случая.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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