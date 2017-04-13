В Славянске мужчина поплатился жизнью за доброту

В Славянске раскрыли убийство 52-летнего местного жителя. Как сообщает полиция Донецкой области, к преступлению оказались причастны квартиранты погибшего.

"54-летний мужчина вместе со своей сожительницей около года бесплатно проживали в домовладении у жителя Славянска. Пять дней назад во время застолья хозяин сказал им, чтобы они искали себе другое жилье, но переезд в их планы не входил, и между ними возник конфликт, в результате которого жилец взял кирпич и ударил хозяина по голове, последний от полученной травмы скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности злоумышленник решил избавиться от тела и бросил его в погреб и засыпал строительным мусором", – пояснили в ведомстве.

Сейчас задержанный дает показания, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.