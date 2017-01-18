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Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин http://www.segodnya.ua/img/article/7895/78_main.1484764921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/78_tn.1484764921.jpg Донбасс Мужчина задержан на мариупольском направлении

Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин

Сегодня, 20:41

Мужчина задержан на мариупольском направлении

Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин, фото соцсети
Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин, фото соцсети

Пресс-центр штаба Антитеррористической операции сообщает о задержании в среду, 18 января, на мариупольском направлении вблизи позиций украинских войск гражданина РФ.

"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны.
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"Сегодня"

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