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Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение http://www.segodnya.ua/img/article/7862/41_main.1483816305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/41_tn.1483816305.jpg Донбасс Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки

Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение

Сегодня, 21:19

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки

Виктор Муженко. Фото: sharij.net
Виктор Муженко. Фото: sharij.net

В Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал глава Генштаба Виктор Муженко.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.
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