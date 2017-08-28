Военные нанесли урон боевикам на Донбассе

Сегодня, 13:55

За минувшую неделю у противника зафиксированы погибшие и много раненых

Боевики понесли потери на Донбассе. Фото: AFP
Боевики понесли потери на Донбассе. Фото: AFP

Боевики понесли очередные потери на Донбассе. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили: девять погибших и 17 раненых оккупантов", – сообщил Мотузяник.

По его словам, наибольшие утраты понесли так называемые "третья бригада" и "девятый полк" противника, которые действуют под Горловкой и на Мариупольском направлении.

Напомним, на Донбассе российские военные убили мирного жителя.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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