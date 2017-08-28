Военные нанесли урон боевикам на Донбассе

За минувшую неделю у противника зафиксированы погибшие и много раненых

Боевики понесли очередные потери на Донбассе. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили: девять погибших и 17 раненых оккупантов", – сообщил Мотузяник.

По его словам, наибольшие утраты понесли так называемые "третья бригада" и "девятый полк" противника, которые действуют под Горловкой и на Мариупольском направлении.

Напомним, на Донбассе российские военные убили мирного жителя.