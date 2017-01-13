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Военные назвали эпицентр обстрелов в Луганской области (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/90_main.1484321730.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/90_tn.1484321730.jpg Донбасс Военные насчитали 78 обстрелов за сутки, но меньше стали стрелять на Мариупольском направлении 

Военные назвали эпицентр обстрелов в Луганской области (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:32

Военные насчитали 78 обстрелов за сутки, но меньше стали стрелять на Мариупольском направлении 


Новозвановка в Луганской области была в эпицентре огня на передовой. По ней боевики выпустили 15 снарядов из артиллерии 152-го калибра, сообщили в Министерстве обороны.

А по военным в Авдеевской промзоне противник традиционно бил более пяти часов.

В целом обстрелов на фронте насчитали 78 в сутки, на Мариупольском направлении стало немного тише.

"Именьшение интенсивности боевых действий наблюдалось на участке фронта Павлополь – Широкино, где большинство обстрелов были с применением легкого вооружения и неприцельных. В случае с использованием врагом минометов на этом участке фронта – боевики применяли их, скорее, с целью провокации наших защитников. Как следствие – ни один снаряд не попал в наши позиции", – сказал Александр Мотузяник, спикер Минобороны по вопросам боевой операции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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