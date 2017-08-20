Военные опровергли свое продвижение на Светлодарской дуге

Информация о том, что подразделения Вооруженных Сил Украины продвигаются вперед и занимают новые позиции по линии фронта – является ложной. Об этом заявили в Штабе АТО.

В частности, пояснили в ведомстве, речь идет о появившихся в сети данных, согласно которым военные подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на два километра и закрепились в районе Светлодарской дуги.

"Все подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минским соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает", – подчеркнули в Штабе.

Напомним, на Донбассе боевик украл премии у своих соратников и сбежал в РФ – разведка.