Военные опровергли свое продвижение на Светлодарской дуге
В Минобороны прокомментировали появившуюся в сети информацию
Информация о том, что подразделения Вооруженных Сил Украины продвигаются вперед и занимают новые позиции по линии фронта – является ложной. Об этом заявили в Штабе АТО.
В частности, пояснили в ведомстве, речь идет о появившихся в сети данных, согласно которым военные подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на два километра и закрепились в районе Светлодарской дуги.
"Все подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минским соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает", – подчеркнули в Штабе.
Напомним, на Донбассе боевик украл премии у своих соратников и сбежал в РФ – разведка.
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