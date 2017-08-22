Военные понесли потери на Донбассе

Сегодня, 09:25

Противник сконцентрировал свою активность в районе Авдеевки

Военные понесли потери. Фото: AFP
Военные понесли потери. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, основное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны, где противник вел огонь из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия.

"В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника", – отметили в Штабе.

В результате боевых действий за минувшие сутки один украинский военный погиб, один – получил ранения.

Напомним, в Краматорске будут судить организатора антиукраинского "референдума".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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