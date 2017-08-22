Военные понесли потери на Донбассе
Противник сконцентрировал свою активность в районе Авдеевки
За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства, основное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны, где противник вел огонь из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия.
"В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника", – отметили в Штабе.
В результате боевых действий за минувшие сутки один украинский военный погиб, один – получил ранения.
Напомним, в Краматорске будут судить организатора антиукраинского "референдума".
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