Военные рассказали, из какого оружия боевики обстреливают бойцов

Ситуация остается напряженной на всех направлениях

Боевики в течение дня совершили 27 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр боевой операции.

По данным военных, на мариупольском направлении из 82-мм минометов боевики обстреляли Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь.

По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении из минометов различных калибров противник обстрелял Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.

На луганском направлении в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 Град.

Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов – по Новозвановке.

Ранее сообщалось, что пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения боевой операции на востоке страны за минувшие сутки.