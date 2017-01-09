Военные рассказали, из какого оружия боевики обстреливают бойцов
Ситуация остается напряженной на всех направлениях
Боевики в течение дня совершили 27 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр боевой операции.
По данным военных, на мариупольском направлении из 82-мм минометов боевики обстреляли Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь.
По Широкино огонь вела БМП противника.
На донецком направлении из минометов различных калибров противник обстрелял Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.
На луганском направлении в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 Град.
Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов – по Новозвановке.
Ранее сообщалось, что пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения боевой операции на востоке страны за минувшие сутки.
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