Военных атаковала бронетехника и снайперы боевиков

За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем противник открывал огонь по Новозвановке. Из гранатометов – по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое. По Старогнатовке огонь вел БМП противника.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник открывал огонь по позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов – по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке. В результате обстрелов один военный был ранен.