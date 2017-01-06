Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Военных атаковала бронетехника и снайперы боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7859/20_main.1483687381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/20_tn.1483687381.jpg Донбасс Украинская сторона понесла нелетальные потери

Военных атаковала бронетехника и снайперы боевиков

Сегодня, 09:20

Украинская сторона понесла нелетальные потери

Обстрелы не утихают. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрелы не утихают. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем противник открывал огонь по Новозвановке. Из гранатометов – по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое. По Старогнатовке огонь вел БМП противника.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник открывал огонь по позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов – по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке. В результате обстрелов один военный был ранен.
снайпер, огонь, бмп, обстрелы, оккупанты, широкино, Павлополь, гнутово, Водяное
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Военных атаковала бронетехника и снайперы боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Сказочный указатель на украинском блокпосту. Фото: соцсети

На украинском блокпосту жестко "троллят" жизнь в "ДНР"

Вчера, 14:37

Пользователей соцсетей повеселил сказочный указатель с Бабой-Ягой, доставляющей ящики с боеприпасами вместо подарков на оккупированные территории  

Донбасс

Фото: AFP

На Донбассе боевики применили тяжелое вооружение: обстановка обострилась

Вчера, 14:18

На Луганском направлении впервые за последние две недели силы оккупанта использовали артиллерию

Донбасс

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

Боевики атаковали ВСУ по всем направлениям: есть раненый

Вчера, 09:27

На Донбассе противник вел огонь из БМП, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия

Донбасс

Боевики на Донбассе стреляют и днем, и ночью

4 Января, 17:52

Противник 39 раз обстреливал позиции украинских военных, ситуация на востоке остается сложной 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.