Военных атаковала бронетехника и снайперы боевиков
Украинская сторона понесла нелетальные потери
За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем противник открывал огонь по Новозвановке. Из гранатометов – по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Мариупольском направлении из минометов обстреляли Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое. По Старогнатовке огонь вел БМП противника.
На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник открывал огонь по позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов – по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке. В результате обстрелов один военный был ранен.
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