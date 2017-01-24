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Военный эксперт оценил перспективы освобождения Донбасса и большой войны http://www.segodnya.ua/img/article/7912/20_main.1485255843.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/20_tn.1485255843.jpg Донбасс Российские цели в Украине не изменились, так как Россию не устраивает интеграция Киева с Западом, считает Фельгенгауэр

Военный эксперт оценил перспективы освобождения Донбасса и большой войны

Сегодня, 13:04

Российские цели в Украине не изменились, так как Россию не устраивает интеграция Киева с Западом, считает Фельгенгауэр

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Фото: mozgovoyshturm.ru
Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Фото: mozgovoyshturm.ru

Освобождения оккупированных территорий Донбасса в 2017 году вряд ли стоит ожидать, так как Москва не намерена отдавать Донбасс, более того, России может пойти на полномасштабную войну с Украиной. Такое мнение высказал в блоге на "Обозревателе" российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

По его мнению, российские цели в Украине не изменились, так как Россию не устраивает интеграция Киева с Западом.

"Возвращение Донбасса Украине в этом году реальным не выглядит. А как это можно сделать, при нынешнем режиме в Москве? Если честно, то оснований для такого оптимизма я не вижу. Та танковая армия "Л/ДНР", по сути, интегрирована в состав российских вооруженных сил, ее никто распускать так просто не будет. Российские стратегические цели по Украине не изменились, России неприемлема любая форма интеграции Украины с Западом, с любыми западными структурами. И вот эта танковая армия на Донбассе – это как гарантия того, что этого не произойдет", – сказал Фельгенгауэр.

Он также отметил, что Россия надеется и на то, что Украина сама развалиться изнутри, однако может помочь в этом большим вторжением российских войск.

"Да, война продолжается уже три года, и что? Стратегические цели не изменились, в России есть надежда, что Украина сама развалится, поэтому необязательно там проводить полномасштабные военные действия. Хотя и они не исключены. Но ожидать, что Россия вообще уйдет из Донбасса и предоставит Украине свободу действий, это бессмысленные надежды и этого не будет", – считает военный эксперт.

Он добавил, что Кремль если и может пойти на какие-либо уступки по украинским территориям, то в случае, если в Киеве произойдет смена власти и отказ от евроинтеграции.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса. Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса так, будто они уже не украинские граждане.

В свою очередь вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что украинские политики должны защищать территорию Украины, а не торговать ею, так как ни Донбасс, ни Крым сдавать или менять не будут. Так она ответила на инициативу народного депутата Надежды Савченко, которая выдвинула идею отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.
россия, война, Донбасс, военный эксперт

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