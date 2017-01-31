Военный эксперт пояснил, что стоит на кону в Авдеевке

Пророссийские боевики не перестают надеяться отбить авдеевскую промзону, чтоб завладеть стратегически важным участком возле нее

Военный эксперт Олег Жданов считает, что боевикам кровь износу нужна дорога Донецк – Горловка, которую контролируют украинские военные. Такое мнение он высказал в комментарии изданию "ГОРДОН".

По его словам, дорога из Донецка важна для оккупантов ради снабжения наибольшего гарнизона боевиков, который находится в Горловке.

"Контролируя авдеевскую промзону, ВСУ создают огромные проблемы в снабжении горловского гарнизона боевиков. Трасса Донецк – Горловка в районе ясиноватской развязки – принципиально важна для снабжения боевиков. В Горловке расположен самый крупный военный гарнизон российских оккупационных войск. Ездить окольными путями по сельскому бездорожью тяжело. Если бы авдеевская "промка" была не нашей, боевики спокойно бы ездили по трассе Донецк – Горловка. Сейчас это практически невозможно. Из-за этого и идут бои", – сказал Жданов.

Ранее Олег Жданов отмечал, что также причиной активизации обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки может быть связано с усилением обороны украинскими военными, а также в этом может быть замешан политический момент.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.