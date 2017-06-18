Военный эксперт рассказал, кто принимает решение в "Л/ДНР"

Вчера, 14:14

Захарченко и Плотницкий выполняют указания из Кремля, отмечает эксперт 

Фото: AFP
Фото: AFP

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что главари бандформирований "ДНР" и "ЛНР" являются лишь медийной ширмой для российских функционеров, которые осуществляют реальное руководство оккупированной частью Донбасса, пишет "Апостроф".

"Там руководят люди товарища Суркова (помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, – Ред.) Это оккупированный анклав. Руководят там люди, которые не светятся в СМИ и очень жестко соблюдают правила конспирации и маскировки, потому что прошли определенную подготовку, инструктаж перед, скажем так, нефиксируемой командировкой", – отметил журналист.

По его словам, Захарченко, Плотницкого и их команда значимых решений не принимают, а лишь выполняют указания из Кремля.

Он добавил, что вооруженные силы "ДНР" и "ЛНР" устроены по такому же принципу.

"Вот эти Моторола ликвидированный или Гиви – это тоже персонажи. Но решений на поле боя ни тот, ни другой не принимали", – подытожил Машовец.
кремль, захарченко, ДНР, ЛНР, плотницкий, Информационное сопротивление

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